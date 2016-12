35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - początek uroczystości

reklama

Przed Aresztem Śledczym Warszawa-Białołęka, gdzie komuniści internowali blisko 700 opozycjonistów, rozpoczną się dziś uroczystości w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Oprócz oficjalnej ceremonii o godzinie 11:00 pod tablicą na murze aresztu przewidziano również również grę miejską, koncert i "Bieg Wolności".

Obchody pod hasłem "Kryptonim Jodła 2016" współorganizują Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa i były opozycjonista Wojciech Borowik podkreśla, że gra miejska "Spacerniak 81" jest skierowana przede wszystkim do młodzieży. Wydarzenie rozpocznie się o 9:00 przed aresztem na Białołęce, a zakończy się przy więzieniu na Rakowieckiej. Gra polega na przeniesieniu między więzieniami grypsu jednego z aresztowanych.

Uczestnicy odwiedzą między innymi grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki a następnie ulicę Jezuicką, gdzie milicjanci zakatowali maturzystę Grzegorza Przemyka. Kolejną stacją będzie plac Piłsudskiego, gdzie w stanie wojennym warszawiacy tworzyli symboliczny krzyż kwietny, solidaryzując się z więzionymi i internowanymi. Z kolei Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, zaznacza, że uczestnicy gry odwiedzą również Izbę Pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Jednym z końcowych przystanków będzie siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zrzeszającego dawnych działaczy opozycji i podziemia niepodległościowego. "Tam będzie można wydrukować na historycznym sprzęcie ulotkę z tamtego okresu. Jak się nie będzie miało szczęścia, to wtargnie bezpieka albo ZOMO i młodzi ludzie, którzy tak jak my kiedyś podczas druku zostaną złapani, przewiezieni zostaną do więzienia na Rakowieckiej" - zapowiada Wojciech Borowik.

W ramach obchodów o 12:00 w Areszcie Śledczym na Białołęce lekcję historii dla młodzieży szkolnej poprowadzi Janusz Onyszkiewicz, jeden z założycieli NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze.

O 12:13, w godzinę nawiązującą do dnia wprowadzenia stanu wojennego, rozpocznie się II Białołęcki Bieg Wolności. Natomiast o 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbędzie się spotkanie internowanych, więzionych, aresztowanych i represjonowanych w stanie wojennym.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda. Polskie Radio sprawuje patronat medialny.

