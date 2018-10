34 lata temu znaleziono ciało ks. Jerzego Popiełuszki

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 października 1984 r. został porwany przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki. Kapłan wracał wówczas z Bydgoszczy do Warszawy. Według oficjalnej wersji, esbecy brutalnie pobili kapelana "Solidarności", po czym, w worku obciążonym kamieniami, wrzucili go do Wisły.