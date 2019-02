34 lata temu wydano wyrok na mordercach ks. Popiełuszki

Quec. 8.2.19 15:22

Uprzedzam pedałów i im POdobnych! Wybaczcie mi Polacy i Katolicy! do takich jn.



Dumny GEJ Polak Ateista 8.2.19 13:06?/

- Myślę, że Twoja matka musiała Cię kochać, nie myślała o aborcji! A jak co o tym słyszała to jeszcze bardziej Cię kochała.

- Nie wiedziała tylko, biedna, co z tego wyrośnie! Może i dzisiaj Cię kocha! Może nie wie jaka kanalia z Ciebie wyrosła!

- Może z bólu się zwija, że taki synek to taka menda!

- Aaaa, a powiedz w jakim wieku jezdeś i od kiedy masz kompa! Czy tete czi kupił czy jakił- czy jak mówisz- jaki GEJ Ci dał w prezencie po tym jak mu dałeś kogel mogel w doopie robić?