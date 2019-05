30 tys. charyzmatyków na Jasnej Górze

Z udziałem ok. 30 tysięcy osób na Jasnej Górze trwa doroczne czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie jest wielkim wołaniem o jedność i ożywienie mocy przyjętych sakramentów, nie tylko w odniesieniu do grup charyzmatycznych działających w Kościele, ale wśród wszystkich wierzących. To odpowiedź na zaproszenie Papieża Franciszka do budowania „Charis”.

Ojciec Święty zaproponował, by zjednoczenie odbywało się również na poziomie strukturalnym. Dlatego w miejsce Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy i służb innych wspólnot charyzmatycznych, od 9 czerwca powstanie jedno ciało dla wszystkich – Międzynarodowe Służby Komunii, czyli Charis. Dlatego jasnogórskie spotkanie odbywa się też w tym duchu, powiedział ks. Sławomir Płusa, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Polsce: „Charis czyli strumień łaski. Modlimy się o te służby komunii w Polsce, czyli zjednoczenie wspólnot i ruchów oraz dzielenie się doświadczeniem chrztu w Duchu Świętym, czyli tym nowym wylaniem, by mógł dotrzeć do każdego chrześcijanina. To jest cel Papieża”.

Gościem czuwania jest Michelle Moran, członek Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia i do niedawna przewodnicząca Odnowy na świecie, koordynująca obecnie działania Charis. Jej zdaniem przed Odnową stoją dziś nowe wyzwania i nowe szanse. Wśród nich praca razem ku jedności, by przynieść „dojrzały owoc Ducha Świętego”: „My mówimy o jedności w różnorodności. To jest bardzo częste zdanie, które mówi Papież Franciszek. Nie tracimy naszej tożsamości, a jednocześnie możemy się nauczyć od innych, zyskać coś od nich, ubogacić się”.

Oblicza się, że chrztu w Duchu Świętym doświadczyło na świecie ok. 120 mln osób. Czuwanie poprzedził VIII Kongres, w którym obok przedstawicieli Odnowy wzięli udział inni członkowie grup charyzmatycznych i ewangelizacyjnych.

Źródło: VaticanNews.va