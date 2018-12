30 mln zł strat. ABW rozbiło szajkę wyłudzających podatek

12 grudnia 2018 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne cztery osoby należące do grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT. Łączne straty Skarbu Państwa w tej sprawie wynoszą 30 mln zł.

Podejrzani w latach 2015-2017 należeli do grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym handlem alkoholem. To kolejne zatrzymania w sprawie, o której informowaliśmy w komunikacie prasowym 30 listopada 2018 r.

Z materiałów śledztwa wynika, że zatrzymani działali w grupie przestępczej w latach 2015-2017. Członkowie grupy dopuszczali się oszustw podatkowych polegających na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw alkoholu i faktycznym jego przemycie do Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzany był on nielegalnie do obrotu.