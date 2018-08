3 lata Dudy. Jakie będą dalsze rządy prezydenta?

6 sierpnia miną trzy lata od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczpospolitej. W audycji Wróżenie z Faktów, w przededniu rocznicy, o tym, jak będą wyglądały kolejne dwa lata prezydentury obecnej głowy państwa, a także o tym, czy Andrzej Duda będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w następnych wyborach prezydenckich, rozmawiali Bogumił Łoziński z "Gościa Niedzielnego" i Roman Imielski z "Gazety Wyborczej".

Niedawno prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zapowiedział, że Andrzej Duda w kolejnych wyborach prezydenckich będzie kandydatem jego partii. W ocenie Bogumiła Łozińskiego, taki scenariusz jest rzeczywiście realny. - Myślę, że Andrzej Duda będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich za dwa lata. Chyba że dojdzie do jakiegoś trzęsienia ziemi, przetasowań w kierownictwie PiS - przewidywał publicysta. Ocenił przy tym, że tarcia, do których dochodziło na linii prezydent-partia rządząca nie będą miały wielkiego wpływu na relacje obu stron. - Andrzej Duda w obecnym układzie rządzącym jest najbardziej w centrum, weta dotyczące pierwszej wersji ustaw sądowych pokazały, że jest "bezpiecznikiem" (...). PiS z kolei zablokował referendum ws. konstytucji. To przeciąganie liny. Fakt, pomiędzy PiS a Andrzejem Dudą są napięcia, ale to cały czas jest ten sam obóz polityczny - mówił gość PR24.

Roman Imielski również wyraził przekonanie, że Andrzej Duda w 2020 roku będzie kandydatem PiS. - Nawet jeżeli doszłoby do jakichś turbulencji w partii. Pamiętajmy, że pozycja urzędującego prezydenta zawsze jest dość silna (...), a notowania prezydenta Dudy nie są złe - wskazywał dziennikarz, zastanawiając się jednocześnie, jak bardzo w przyszłości obóz prezydencki i obóz rządowy będą się między sobą różnić. - Pytanie, na ile w przyszłości Andrzej Duda będzie "zakładnikiem obozu rządzącego", na ile będzie szedł ramię w ramię z PiS w kwestii zmian w polskim porządku prawnym. Na razie wygląda to fatalnie, prezydent przyłożył rękę do łamania konstytucji, chociażby w kwestii zmian w KRS - komentował.

Całej audycji można posłuchać TUTAJ

mod/Polskie Radio