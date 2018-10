3 filary rozwoju Polski wg prezesa PiS

- Wartości, bezpieczeństwo, gospodarka. Te trzy filary stanowią warunki konieczne dla rozwoju Polski. Prowadzimy politykę, której celem jest podniesienie jakości życia Polaków do poziomu cechującego najzamożniejsze państwa Europy Zachodniej – podkreślił Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w przesłaniu do uczestników toczącego się w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Forum Prawo dla Rozwoju.

Dwudniowy kongres (5-6 października 2018 r.) to wyjątkowe spotkanie prawników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematem dyskusji są rozwiązania prawne, dobre dla Polski i krajów naszego regionu, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

- Nie sposób mówić o rozwoju, kiedy gospodarka jest słaba. Trudno też o trwałą ekspansję tam, gdzie obywatele żyją w poczuciu zagrożenia i szeroko rozumianej niepewności. Z prawdziwym rozwojem mamy do czynienia wtedy, kiedy działamy według wartości. Kiedy te wartości wyznaczają cele i sposoby naszej aktywności, godząc to, co indywidualne, z potrzebami wspólnot, w których żyjemy – napisał Jarosław Kaczyński w specjalnym liście skierowanym do uczestników Forum.