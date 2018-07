29 milionów zł dla polskich piłkarzy! Ogromne pieniądze za fatalny występ

Mimo fatalnego występu polskich piłkarzy na mundialu w Rosji, Polski Związek Piłki Nożnej zarobił na imprezie pokaźną sumę. FIFA zapłaci za nasz występ 8 milionów dolarów oraz dodatkowo wypłaci 1,5 miliona dolarów kosztów organizacyjnych.

Regulamin rozgrywek jest w tym wypadku jasny. Międzynarodowa Federacja Piłkarska zapłaci każdej reprezentacji wynagrodzenie, jego wysokość stosowna jest do miejsca, które zajmie sięw turnieju. W tym roku FIFA podniosła stawki w porównaniu do turnieju we Francji. Łącznie to kwota 400 milionów dolarów.

Za sam udział w fazie grupowej, bez awansu dalej każda federacja otrzyma 8 milionów dolarów. Pieniądze trafiają bezpośrednio do władz federacji, które to mogą je dowolnie rozdysponować. Na ten moment nie wiemy, jak zachowa się Polski Związek Piłki Nożnej.

Co ciekawe, za awans do fazy pucharowej otrzymuje się już 12 milionów dolarów. W przypadku awansu do ćwierćfinału kwota sięga już 16 milionów.

Na rosyjskim mundialu najbardziej wzbogaciły się cztery reprezentacje. Anglicy otrzymali bowiem 22 miliony dolarów, Belgowie 24 miliony i Chorwaci 28 milionów. Zdecydowanie największe pieniądze trafią do zwycięscy. Francuzi mają otrzymać aż 38 milionów dolarów.

mor/FIFA/Fronda.pl