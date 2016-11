25 listopada: Mgła czy smog na Warszawą?

reklama

Mgła gęsta jak mleko unosi się dziś od rana na Warszawą. Nie wiadomo jednak, czy jest to rzeczywiście mgła, czy też groźny dla zdrowia smog, bo pojawiają się i takie, niepokojące informacje.

Warunki atmosferyczne są ciężkie zarówno dla kierowców jak i dla pilotów samolotów, bo ograniczenie widoczności jest znaczne.

Okazuje się jednak, że to, co uznajemy za gęsta mgłę, wcale może nią nie być.

Na stronach warszawawpigulce.pl możemy znaleźć poważne ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy, które brzmi niepokojąco:

''Uważajcie na siebie” – ostrzega Warszawski Alarm Smogowy – „Tak samo jest również na warszawskich osiedlach z przewagą zabudowy jednorodzinnej. W takich dzielnicach jak Wesoła, Rembertów, Białołęka, Targówek, Bielany, Ursus, Wawer, Włochy, a także w całym wianuszku gmin i powiatów podwarszawskich, tylko tam nie ma stacji kontroli powietrza”.

Jeszcze gorsze wieści niesie portal innpoland.pl:

''Wiszącą od dwóch dni w warszawskim powietrzu mgła wcale mgłą nie jest. Zawiera bowiem, podobnie jak smog, trujące cząsteczki, których stężenie jest obecnie na niebezpiecznie wysokim poziomie. Monitorujące stężenie trujących składników w atmosferze organizacje sugerują, by ograniczyć przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum''.

Mgła lub smog utrudniają też komunikacje lotniczą.

Jak poinformował rzecznik portu lotniczego im F. Chopina w Warszawie, Przemysław Przybylski: ,, Z powodu mgły utrzymującej się w Warszawie, w piątek pasażerowie podróżujący z Lotniska Chopina mogą spodziewać się utrudnień do godziny 13.00'' i dodał:

''Od godzin porannych nad Warszawą utrzymuje się mgła, która może wisieć do godziny 13.00. W tej chwili nad naszym lotniskiem poziom widzialności dla samolotów wynosi ok. 400 metrów, a podstawa chmur jest na wysokości ok. 30 metrów. To warunki na granicy minimum bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych''.

Mimo, że jest już godzina 16.10, szara zawiesina w powietrzu nadal nie opadła, choć jej gęstość nieco się zmniejszyła.

