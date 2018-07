24-latek pomazał sprayem zabytkową ambonę! Pójdzie siedzieć na 5 lat?

Już w 2 godziny po zgłoszeniu policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zniszczenie historycznej ambony. Kościelna mównica z Tarnowa Opolskiego wpisana jest do rejestru zabytków a jej wartość sięga 80 tys. złotych. 24-latek miał przed rozpoczęciem mszy pomazać ją sprayem. Teraz odpowie z ustawy o ochronie zabytków. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Informację o zniszczeniu mównicy w kościele w Tarnowie Opolskim dyżurny policji otrzymał przed wtorkową mszą świętą. Ktoś miał pomalować zabytkową ambonę. Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Policjanci ustalili, że kościelna ambona została pomazana sprayem. Podczas gdy technik przeprowadzał oględziny i zabezpieczał pozostawione ślady, kryminalni już typowali osobę podejrzaną o to przestępstwo.

Po kilkudziesięciu minutach funkcjonariusze ustalili rysopis oraz tożsamość podejrzewanego mężczyzny. Informację tą przekazali wszystkim mundurowym patrolującym ulice. Już po dwóch godzinach wytypowaną osobę zauważyli i zatrzymali w Tarnowie Opolskim policjanci z komisariatu w Ozimku. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec powiatu.

Zniszczona przez mężczyznę ambona jest wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego. Jej wartość szacowana jest na 80 tys. złotych. W związku z tym, zatrzymany 24-latek usłyszał już zarzuty z „Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami”. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu teraz kara nawet do 5 lat więzienia.

mor/policja.gov.pl