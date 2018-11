18 XI odnowienie Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Dwa lata temu pasterze Kościoła w Polsce, widząc zagrożenia płynące ze świata, który chce usunąć Jezusa z życia społeczności i jednostek – dokonali w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach „Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Uczynili to wraz ze zgromadzonym ludem Bożym w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla. Wobec zagrożeń zrodziła się pilna potrzeba Jego intronizacji poprzez pobudzenie wszystkich wierzących do żywej wiary i życia opartego na zasadach ewangelicznych. Poprzez ten akt zobowiązaliśmy się bronić królewskiej czci Chrystusa, pełnić zawsze i wszędzie Jego wolę, strzec prawości naszych sumień, troszczyć się o świętość życia. Wyraziliśmy głębokie pragnienie czynnego angażowania się w życie Kościoła, kierowanie się jego nauczaniem w codziennym życiu. Przyrzekliśmy posłuszeństwo Jezusowi w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym całego naszego Narodu. Pragniemy bowiem, aby On panował wszędzie, jest bowiem Królem Wszechświata i ma prawo do naszych serc. Wyznawać Go jako naszego Pana wiemy, że jest to droga prowadząca do zbawienia. Chcemy zawsze stawiać Go na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach życia.