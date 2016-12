18-latka sprzeda dziewictwo za 1 mln euro, żeby pomóc rodzicom

reklama

Alexandra Khefren ma rodziców z długami. Cóż, zdarza się. Dobrze, gdy dziecko chce wówczas pomóc. Gorzej, gdy robi to tak, jak w tym wypadku...

Khefren na swój pomysł wpaadła obejrzawszy film "Niemoralna Propozycja". Zainspirował ją tak bardzo, że sama zgłosiła taką właśnie niemoralną propozycję. Jak poinformowała media, chce sprzedać w Europie za 1 milion euro swoje dziewictwo. Za zarobione pieniądze chce kupić rodzicom dom.

Dziewczyna umieściła stosowne ogłoszenie w internetowym serwisie dla prostytutek. Jak mówi Khefren, zainspirował ją wspomniany film. "Miałam 15 lat, kiedy widziałam ten film w telewizji. Był o dziewczynie, która sprzedała się na jedną noc. Może ja mogłabym to zrobić ze swoim dziewictwem. Widziałam wiele dziewczyn, które sprzedają się za 3.5 miliona funtów i więcej" - powiedziała na antenie telewizji.

Co za żałosna degrengolada! I nie chodzi o to, że "w dawnych dobrych czasach" było lepiej. Nie było, oczywiście, a podobny brudny handel to nic nowego. Problem w tym, że dziś 18-letnia dziewczyna opowiada o tym w telewizji i grzeje się w świetle reflektorów tylko dlatego, że chce sprzedać swoje ciało.

W ten sposób - tak jak skrajnie niemoralny film, który ją zainspirował - zachęci do frymarczenia kwiatem dziewictwa jeszcze inne młode kobiety. Wszystko oczywiście w głęboko zdegenerowanym, ateistycznym społeczeństwie brytyjskim...

2.12.2016, 11:30