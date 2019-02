16 stanów USA podało Trumpa do sądu. Chodzi o mur

Donald Trump planował budowę na granicy z Meksykiem co najmniej 400 kilometrów dodatkowego muru. Kongres przyznał mu jednak środki na niespełna 90 kilometrów ogrodzenia. Prezydent USA ogłosił więc stan zagrożenia państwa i zapowiedział, że korzystając z nadzwyczajnych uprawnień sięgnie do budżetu po 8 miliardów dolarów na budowę muru. Decyzja ta wywołała w USA duże kontrowersje.

Wczoraj 16 prokuratorów stanowych z Partii Demokratycznej zaskarżyło tę decyzję do sądu w San Francisco zarzucając Donaldowi Trumpowi rażące naruszenie konstytucyjnej zasady podziału władzy. Autorzy pozwu argumentują, że wkroczył on w uprawienia budżetowe, które są zarezerwowane dla Kongresu. Przekonują też, że sam wywołał sztuczny kryzys i wykorzystał go jako pretekst do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.