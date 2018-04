1500 euro - tyle imigrant miał dostać od ISIS za wjechanie w tłum

Szokujące dane ujawniła włoska prokuratura. ISIS zaproponowało aresztowanemu w ubiegły piątek Gambijczykowi 1500 euro za wjechanie samochodem w tłum.

21-letni Alegie Touray przed rokiem złożył podanie o azyl polityczny we Włoszech. Na Sycylię przybył z Libii na pokładzie statku z kilkuset innymi imigrantami. Dostał on tymczasowe prawo pobytu i umieszczono go w hotelu na przedmieściach Neapolu.

Policja we Włoszech została zaalarmowana przez Hiszpanów, którzy w internecie natrafili na nagranie, na którym Gambijczyk ślubował wierność tzw. państwu islamskiemu. Aresztowano go po tym, jak ten przez aplikację „WhatsApp” poprosił przyjaciela o modlitwę mówiąc, że ma do zrealizowania „ważną misję”.

W trakcie śledztwa zeznał, że numer telefonu do przedstawiciela ISIS w Libii otrzymał od znajomego w Gambii. Za zamach miał dostać 1500 euro. Twierdzi, że chciał tylko wyłudzić pieniądze.

dam/IAR,Fronda.pl