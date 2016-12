15-latki w Polsce wiedzą więcej niż ich rówieśnicy na Zachodzie

reklama

Według badania przeprowadzonego przez PISA, poziom umiejętności polskich 15-latków jest znacznie wyższy niż poziom jaki prezentują ich rówieśnicy z innych krajów OECD w naukach przyrodniczych.

Według badań przeprowadzonych przez PISA (Programme for International Student Assessment), polscy gimnazjaliści wypadają bardzo dobrze na tle średniej z innych krajów należących do OECD. 15-latkowie z Polski są lepsi od średniej w OECD we wszystkich trzech kategoriach badanych przez Program Międzynarodowej Oceny Uczniów. Młodzi Polacy lepiej czytają ze zrozumieniem, rozwiązują zadania matematyczne i rozumują poprawniej jeśli chodzi o nauki przyrodnicze niż ich rówieśnicy w innych państwach poddanych badaniu.

Badanie PISA zostało w Polsce przeprowadzone na próbie 4,4 tys. uczniów. Mimo tego, że wiedza i umiejętności naszych 15-latków w naukach przyrodniczych są większe niż średnia w OECD, wyniki polskich uczniów spadły w porównaniu do badania z 2012 roku. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć skomentował wynik badania PISA:

„Wynik trendu jest pozytywny, mamy wynik powyżej średniej krajów, które były badane. Natomiast na pewno to, że wynik spada, trudno uznać za sukces”.

Badanie przeprowadzili w naszym kraju pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

krp/PAP, polskieradio.pl, Fronda.pl

6.12.2016, 17:56