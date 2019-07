15-latka oskarżyła trenera o molestowanie seksualne

W prokuraturze złożono zawiadomienie o doprowadzeniu nieletniej poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej.

Sprawę nagłośnił program "Uwaga" z TVN. "Włożył mi ręce w majtki. Byłam sparaliżowana, nie wiedziałam, co robić. Jedynie, co zdążyłam, to szybko napisać na telefonie do koleżanki, żeby do mnie zadzwoniła, bo wtedy mnie wypuści. Wcześniej próbowałam się delikatnie odsunąć, ale pchał mnie do siebie. Kiedy ona zadzwoniła, to mnie puścił" - powiedziała na antenie programu 15-latka.