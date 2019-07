15 lat za zamordowanie ojca trójki dzieci?! Minister Ziobro ostro reaguje!!! 'Ten wyrok to kpina!'

szcze na PiS i rydzyka 20.7.19 10:50

"Ziobro poinformował, że wydał prokuraturze polecenie..." Podobno mamy niezawisłą prokuraturę i sądy, a ten nieuk chce doprowadzić do tego, że każda sprawa czy wyrok ma być konsultowany z nim? Zastanawiam się czasem, czy on w ogóle bierze pod uwagę sytuację, w której ogrom uprawnień, które "durna zmiana" mu podarowała, pewnego pięknego dnia, w wyniku wyborów, zostanie wykorzystana, żeby się jemu do d*py dobrać! Czekam na ten dzień, i jak dostanie 10 lat do odsiadki to pierwszy będę krzyczał, że to skandalicznie niski wyrok!!!