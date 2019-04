15 lat temu zmarł Jacek Kaczmarski

W drugiej połowie lat 70. poznał Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa Łapińskiego, z którymi utworzył artystyczne trio. W 1978 r. Jacek Kaczmarski napisał słowa do melodii „L'estaca” Katalończyka Lluisa Llacha. Tak powstał najsłynniejszy utwór- "Mury", który stał się hymnem "Solidarności". Kaczmarskiego okrzyknięto "bardem opozycji", choć sam nie do końca zgadzał się z tym określeniem. Artysta przyznawał bowiem, że o ile związany był z „Solidarnością” z lat 1980-81, to „Solidarność" okresu transformacji ustrojowej była dla niego zupełnie nowym, obcym tworem.