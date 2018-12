13. rocznica zaprzysiężenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego

"Gdy mówię o wadze sfery moralnej, nie mogę pominąć jeszcze prawdy. Naród jako wspólnota buduje się również wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest sprzeczność wymyślona. To jest szkodliwy sposób myślenia"- wskazał 23 grudnia 2005 r. nowo wybrany prezydent. Lech Kaczyński zwrócił uwagę, że największe sukcesy w Europie zawsze odnosili politycy, którzy potrafili połączyć modernizację z tradycją, dlatego też państwo polskie "w całej swej praktyce, w swoim ustawodawstwie, w sferze edukacji szkolnej i innych rodzajów" również powinno kroczyć tą drogą.

"Zwracam się do was Rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. Mamy zmienić Polskę, ale bez Was jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba"- zaznaczył prezydent.