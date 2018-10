13 października – Wołanie Kochającej Matki...

„Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom” – czy są to słowa jakiegoś człowieka źle życzącego Kościołowi? Z treści można wyciągnąć taki wniosek, ale byłby on błędny, gdyż te słowa wypowiedział zatroskana Matka Kościoła w Akkita – dalekiej Japonii w ubogim klasztorze objawiając się „bardzo doświadczonej przez życie” s. Agnieszce, która chrzest przyjęła jako dorosła osoba doświadczywszy miłości i troski chrześcijańskiej zakonnicy gdy leżał ciężko chora w szpitalu. Te szczególne słowa Maryja wypowiedział do niej w dniu 13 października 1973 roku – była to sobota, podobnie jak 56 lat wcześnie w dalekiej Fatimie. W tym dniu Maryja powiedziała jeszcze bardziej dobitne słowa, które brzmią: „Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci.”

„Świątynie i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu. Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz.”

„Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia. Odmawiaj jak najczęściej Różaniec. Tylko Ja jedna wciąż mogę ocalić was przed zbliżającym się nieszczęściem.”

„Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni".

Objawienia w Akita, zatwierdzone przez miejscowego Biskupa jako autentyczne, są często nazywane kontynuacją Fatimy – i faktycznie, wiele jest podobnych wątków. W Objawieniach Fatimskich z tego samego dnia 13 października 1917(sobota) słyszymy:

- „Czego Pani sobie ode mnie życzy?"

- „Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu".

- „Ja miałam Panią prosić o wiele rzeczy: czy zechciałaby Pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej".

- „Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów".

I ze smutnym wyrazem twarzy dodała:

- „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony".

I znowu w Akita słyszymy „dramatyczne wołanie Matki”: „Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat.”

„Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym”.

„Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie Różańcowe modlitwy. Na Różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów”.

Oto wołanie, a właściwi możemy powiedzieć, „krzyk” zatroskanej Matki, który płynie z Jej zatroskanego matczynego Serca – w historii doświadczyliśmy tragedii II wojny światowej, przed którą Maryja ostrzegała w Fatimie, dlatego, że Jej nie posłuchano… , jak długo będziemy głusi na „kochające wołanie Matki” ….?

Sobota, to następny 13 dzień października - w 1917 roku masoneria w Portugali chciała zniszczyć Chrystusowy Kościół – Maryj wystarczyła trójka niepiśmiennych małych dzieci, aby im zadufanym w sobie pyszałkom pokazać ich małość i ludzką ograniczoność. Tym bardziej dzisiaj Maryja potrzebuje „pomocników”, którzy przez swoją modlitwę różańcową i wysiłek fizyczny podejmą walkę z Jej szczególnym przeciwnikiem szatanem i złem, które szerzy się wokół nas - "Podczas egzorcyzmu szatan mi powiedział: „Każde Zdrowaś Maryjo jest dla mnie jak uderzenie pałką w głowę: jeśli chrześcijanie znaliby moc Różańca, to dla mnie byłby to koniec” - ks. Gabriele Amorth – potraktuj te słowa poważnie i czuj się zaproszony na Noc Fatimską do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju (więcej na stronie www.sanktuarium-fatimskie.pl) – początek 13.10.2018 godz. 20.00 … w ten szczególny wieczór będziemy modlić się o nawrócenie Europy i Polski, o silne Bogiem rodziny, które dzisiaj przeżywają poważny kryzys i o pokój na świecie …- przybądź do Matki u Niej znajdziesz pomoc …

o. Zdzisław Świniarski SSCC (Sercanin Biały)

www.sanktuarium-fatimskie.pl