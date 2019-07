13 października kanonizacja kard. Johna H. Newmana

“ Newman podkreślał znaczenie sumienia człowieka, ale zawsze miał na myśli sumienie oświecone prawdą objawioną. Trzeba to na pewno odkryć dziś na nowo. Prawdą nie jest to, co zyskuje największy rozgłos, prawdą nie jest to, co ma ostatnie słowo. Prawdą jest to, co rozbrzmiewa w sumieniu, oświeconym Bożym Objawieniem i obecnością Boga w człowieku. ”