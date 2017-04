13 maja kanonizacja Franciszka i Hiacynty! W stulecie pierwszego objawienia w Fatimie!

reklama

reklama

Kanonizacja dwójki dzieci - według Kościoła - świadków objawień Matki Bożej w Fatimie 100 lat temu, nastąpi 13 maja podczas pielgrzymki Franciszka do Portugalii. Decyzję podjął konsystorz obradujący w czwartek w Watykanie pod przewodnictwem papieża.

Rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto, 6-ciokrotnie miała się ukazać Matka Boża i przekazać trzy tajemnice fatimskie. Kilka lat później rodzeństwo zmarło, a treść tajemnic przekazała w latach 40-tych ubiegłego wieku Łucja Dos Santos - trzeci świadek objawień.

Trzecią tajemnicę łączono z zamachem na Jana Pawła II. Polski papież, który kilkakrotnie pielgrzymował do Fatimy, uważał, że od śmierci uchroniła go Matka Boża Fatimska. Kulę, która go ugodziła, umieszczono w koronie jej figury w sanktuarium fatimskim.

Zarówno do pierwszego objawienia, jak i zamachu na Jana Pawła II, doszło 13 maja. W 2000 roku polski papież beatyfikował rodzeństwo Marto. Proces beatyfikacyjny Łucji Dos Santos trwa.

krp/IAR, Fronda.pl

20.04.2017, 16:07