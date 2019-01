125. rocznica śmierci o. Maksymiliana Kolbe

Do pogłębiania duchowej drogi o. Maksymiliana Marii Kolbego i odkrywania jego pism zachęca abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki wystosował specjalny apel do duszpasterzy i wiernych świeckich. Ma on związek z przypadającą 8 stycznia 125. rocznicą urodzin o. Kolbego.