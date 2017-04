12. rocznica śmierci Jana Pawła II. Najbardziej omodlone miejsce na świecie

reklama

By Fczarnowski (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons reklama

Mszę świętą przy grobie Jana Pawła II w bazylice watykańskiej odprawił polski kardynał Stanisław Ryłko. Do Watykanu przybyli dziś polscy piegrzymi.

We mszy świętej wzięli udział przedstawiciele polskiego duchowieństwa z Rzymu i Watykanu. Wśród obecnych był Konrad Krajewski, Papieski Jałmużnik i współpracownik trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Arcybiskup Krajewski był ceremoniarzem Papieża Polaka w ostatnich latach jego pontyfikatu.

"To jest jedno z najbardziej omodlonych miejsc w bazylice św. Piotra. Dzisiaj ludzie z całego świata przychodzą do niego przynosząc mu swoje radości i smutki oraz cierpienia, prosząc o jego modlitewne wstawiennictwo u Boga. Jego, który za życia był wielkim mężem modlitwy"- mówił podczas kazania emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady Świeckich, kardynał Stanisław Ryłko. Obecnie duchowny jest arcyprezbiterem bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie. Kardynał Ryłko należał do najbliższych przyjaciół Jana Pawła II. Był przy papieżu w chwili śmierci.

Przy grobie Jana Pawła modlą się od rana wierni z całego świata.

JJ/PAP. wPolityce.pl, Fronda.pl

2.04.2017, 14:52