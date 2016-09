reklama

W kieleckim szpitalu 12-letnia dziewczynka urodziła dziecko. Lekarze i personel podobno są w szoku. Zlosili sprawę do policji i prokuratory Zgłosili sprawę policji i do prokuratury. Ojcem dziecka jest 29-letni mieszkaniec Wałbrzycha, któremu postawiono już zarzuty doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej poniżej 15 roku życia.

W poniedziałek, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 12-letnia dziewczynka urodziła dziecko, które przyszło na świat za pomocą zabiegu cesarskiego cięcia. Lekarze stwierdzili, że dziewczynka była zbyt drobna, żeby do urodzić w sposób naturalny. Młoda mam i dziecko czują się dobrze.

Ojcem dziewczynki okazał się 29-letni mieszkaniec Wałbrzycha. Józef N. usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy.

„Usłyszał już zarzut doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej poniżej 15. roku życia. Grozi mu za to od 2 do 12 lat więzienia. Mężczyzna przyznaje się do winy, śledztwo jest w końcowej fazie”

- powiedział Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski.



Sprawę prowadzi prokuratura w Wałbrzychu z uwagi na to, że tam właśnie miało dojść do kontaktów płciowych. Śledczy ustalili, że nie był to gwałt. Dziewczynka przebywała wcześniej w placówce wychowawczej i miała zajść w ciążę w 5 klasie szkoły podstawowej.

Media okrzyknęły tę historię jako szokującą. Natomiast jeden z prawicowych komentatorów tak odniósł się do tego niecodziennego wydarzenia:

,,Oboje są zdrowi, oboje żyją. I dzięki za to Bogu i lekarzom.”

LDD,źródło: ramf24.pl

20.09.2016, 18:50