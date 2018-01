12-letni Kamil Stoch. Czy już wtedy myślał o zwycięstwie?

Zobacz wyjątkowy film z zawodów o puchar Martina Schmitta w Zakopanem z 2000 r. 12-letni wówczas Kamil Stoch skoczył na 105 metrów, zajmując pierwsze miejsce.

Zadziwia lekkość i skromność, z jaką przyszły dwukrotny mistrz olimpijski opowiada o swoim sukcesie.

"Ja koło domu przeważnie żem dużo skakał na nartach, na zjazdowych. A później to już żem zobaczył, jak tam skaczą w Zakopanem, no to żem przyszedł i zacząłem skakać"- opowiada 12-letni Stoch-"To jest ani nie łatwe, ani nie dużo trudne, to jest takie sobie. Trzeba po prostu przyjechać tu, zapiąć narty, wjechać na górę i skoczyć." Już wtedy Kamil Stoch mówił, że wchodząc na belkę, nie myśli o zwycięstwie, a... po prostu o skoku.

Kamil Stoch rozpoczął przygodę ze skokami narciarskimi w wieku 8 lat, a do treningów zachęciła go "pani Jadzia z Zębu", która założyła lokalny klub.