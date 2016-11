11 listopada - obchody i marsze. RELACJA NA ŻYWO

reklama

Jak co roku ulicami Warszawy przechodzi Marsz Niepodległości. Odbywają się też inne wydarzenia i uroczystości związane z polskim świętem narodowym. Oto nasza relacja z tego wydarzenia.

Już o godzinie 13:00 w Warszawie w okolicach Ronda Romana Dmowskiego zaczęli się zbierać uczestnicy Marszu.

W ciągu następnych kilkudziesięciu minut tłum stawał się coraz większy i większy. Słychać było okrzyki, patriotyczne hasła i śpiewy.

Dokładnie o godz. 13:30 straż Marszu Niepodległości wyznaczyła czoło pochodu w Al. Jerozolimskich.

Godzina 14:00 - Marsz Niepodległości ruszył! Setki, tysiące, pewnie dziesiątki tysięcy ludzi ruszyły ulicami stolicy!

Przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy

Wśród wielu haseł i transparentów obecnych wśród pochodu można zobaczyć i takie sprzeciwiające się napływowi imigrantów do Europy i inwazji islamu na nasz kontynent. "Mohammad not Welcome" - głosi jeden z nich.

Marsz minął Most Poniatowskiego, a także Rondo de Gaulle'a. Na Rondzie de Gaulle'a marsz przeciął się z grupką jego przeciwników. Na szczęście oprócz kilku okrzyków i petard nie stało się nic, co zakłóciłoby spokój pochodu.

Godz. 14:30. Marsz przebiega bardzo spokojnie. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak obserwuje wydarzenia w sztabie Komendy Stołecznej Policji, ale na szczęście nie ma żadnych powodów do niepokoju.

Twitter komentuje Marsz Niepodległości! Komentarze na niekorzyść rywalizującego z nim marszu KOD. Wieść gminna niesie, że średnia wieku na Marszu Niepodległości to 20, 30 lat. A na marszu KOD, jak można było się spodziewać, 50+.

Z kolei w Świątyni Opatrzności Bożej odbywa się Msza Święta w Święto Niepodległości. Jest to jednocześnie inauguracja tej świątyni. W mszy uczestniczy premier Beata Szydło.

15:30 - za pół godziny rusza lewicowy marsz Antify. Tysiące? Setki? Nie w tym przypadku. Dziesiątki uczestników to wszystko na co stać lewicę.

Na Marszu Niepodległości według szacunków reporterów może być od 50 tys. do 80 tys. ludzi. Organizatorzy mówili, że liczyli na 100 tys.

Z udziałem premier Beaty Szydło oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Wawelu rozpoczynają się o godz. 16:30 obchody Święta Niepodległości. – Przedstawiciele partii złożą kwiaty przy pomniku świętego Jana Pawła II, w wawelskiej krypcie oddadzą hołd Józefowi Piłsudskiemu oraz złożą wieńce przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnie wezmą udział we mszy świętej – mówi szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

A tymczasem na wiecu KOD konflikt. Mateusz Kijowski dopuścił do głosu szefa SLD, a nie pozwolił przemawiać Waldemarowi Kuczyńskiemu. Była posłanka PO Ligia Krajewska komentuje to: "Nieładnie"

Zdjęcie opublikowane na Twitterze porównujące liczebność Marszu Niepodległości i marszu KOD

Policja zadowolona z przebiegu marszów.

"Marsz Niepodległości przebiega bez poważniejszych incydentów; policjanci zwrócili uwagę organizatorom, że ze względów bezpieczeństwa nie wolno odpalać petard" – powiedział rzecznik komendanta głównego policji mł. insp. Mariusz Ciarka.

Warto przypomnieć, że w Warszawie jak co roku odbywał się również Bieg Niepodległości

Wymowne zdjęcia spod Stadionu Narodowego z Marszu Niepodległości.

Najnowsze informacje frekwencyjne - na lewicowy marsz Antify przyszło całe 500 osób. Pustki również na marszu KOD zwieńczonym koncertem Big Cyca. Na koncercie zorganizowanym przez KOD pozostały już garstki. Co przyznaje sam TVN, tłumacząc, że atmosfera jest za "piknikowa" i "spontaniczna".

Marsz Niepodległości dotarł do celu, jakim tradycyjnie są błonia Stadionu Narodowego. Obecnie trwają przemówienia oraz koncert.

Obecni na Marszu Niepodległości weterani apelują o obronę suwerenności Polski i pamięć o jej bohaterach narodowych. Wiec narodowców rozpoczął się na błoniach Stadionu Narodowego odśpiewaniem hymnu Polski.

W związku ze Świętem Niepodległości prezes PiS Jarosław Kaczyński i delagacja Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Krakowie.

Od piątkowego poranka w Polsce odbywa się kilkaset uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości. Największe zgromadzenia mają miejsce w Warszawie. Policja informuje, że nie odnotowano żadnych poważnych incydentów zagrażających bezpieczeństwu. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka powiedział, że policjanci biorą czynny udział w obchodach Święta Niepodległości. W wielu miejscach można zobaczyć policyjne poczty sztandarowe i asysty honorowe oraz funkcjonariuszy czuwających nad bezpieczeństwem. Policja nie odnotowała żadnych poważnych incydentów.

emde/niezalezna.pl, telewizjarepublika.pl, wpolityce.pl, tvp.info, Fronda.pl

11.11.2016, 15:20