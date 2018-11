11 listopada o 12:00 w Kościołach zabiją dzwony

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest historycznym wydarzeniem, dlatego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwraca się z prośbą, by jeśli to możliwe, 11 listopada o godz. 12.00 w kościołach zabiły dzwony – poinformował rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik KEP podkreślił, że dzwony towarzyszą ważnym wydarzeniom w historii naszej ojczyzny, takim na przykład był wybór kard. Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. „Bicie dzwonów oznacza doniosłość chwili. Niech tak będzie również w dniu, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. Dźwięk dzwonów niech będzie wezwaniem do modlitwy w intencji tych, którzy oddali życie za ojczyznę oraz znakiem wdzięczności Bogu i ludziom za wolność i niepodległość Polski” – powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik wskazał, że wiara katolicka scalała rodaków podzielonych przez granice zaborów, przez co gwarantowała narodowi przetrwanie. Kształtowali go oddani biskupi i kapłani polscy – tak walcząc w czasie powstań, jak i prowadząc pracę organiczną u podstaw pośród najuboższych ludzi. „Wśród ludzi Kościoła, którzy przyczynili się w ogromnej mierze do podtrzymywania ducha polskości w narodzie byli m.in. św. Brat Albert Chmielowski, św. o. Rafał Kalinowski, bł. bp Józef Sebastian Pelczar, bł. o. Honorat Koźmiński, św. s. Urszula Ledóchowska, bł. Edmund Bojanowski, bł. ks. Ignacy Kłopotowski i wielu innych” – przypomniał.