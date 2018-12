100. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Prezydent Andrzej Duda: ''Ludzie chcieli wrócić do Polski''

"Ludzie chcieli do Polski wrócić i za każdym razem, kiedy tylko nadarzała się taka okazja, czynili coś, aby starać się tą Polskę odzyskać tak, jak w 1806 r. To dzięki zwycięskiemu Powstaniu Wielkopolskiemu, tamtemu, powstało Księstwo Warszawskie" - mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie oficjalnych obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

"To dzięki bohaterstwu powstańców wielkopolskich II Rzeczpospolita odzyskała Wielkopolskę. Nie było żadnych wątpliwości, że tu mieszkają Polacy, którzy chcą żyć w Polsce, w odzyskiwanym państwie. Pokazali to, stając z bronią w ręku, pokazali to, prowadząc pracę organiczną" - wspominał.