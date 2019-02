100 mld zł - o tyle wzrosną dochody podatkowe za rządów PiS

Dumi 7.2.19 9:05

Liczby robią wrażenie. Ale co z tego. Wiele razy myślałem o otworzeniu jakiejś firmy czy sklepu, ale... Zawsze największe obawy budziły we mnie vaty, zusy, itp. To jest zbyt kosztowne i ryzykowne. Jeżeli chodzi o mnie to rząd skutecznie mnie zniechęcił do tego. To bolesna prawda. Jedyną fajną rzeczą było wprowadzenie obniżenia składek dla kogoś kto zakłada firmę pierwszy raz zdaje się przez okres 2 lat. UWAŻAM, ŻE TEN KIERUNEK TO NIE TYLKO WCIĄŻ STAWANIE SIĘ POLSKI MONTOWNIĄ I RYNKIEM ZBYTEM DLA OBCYCH KAPITAŁÓW, ALE POGŁĘBIANIE TEGO PROBLEMU... Rządzący mienią się katolikami, więc zachęcam do zgłębiania biblii może dojdzie do Waszej świadomości, że podatek powinien być max 10% - biblijna dziesięcina. Jestem przekonany, że wielu Polaków przy takich podatkach dałoby polskiej gospodarce takie boom, że Polska odjechała by Europie w tempie wzrostu PKB. O zakazie aborcji, który celowo jest przez rząd zamrożony nie wspominam. Wierzący głęboko katolicy to widzą i jedno jest pewne w naszych sercach jest to szok. Niestety, ale to pokazuje poziom wiary u rządzących. Szczerze??? Używanie słowa katolicki rząd nie powinno mieć miejsca bo rozmawiamy o zabijaniu dzieci poczętych. To nie są jakieś wirtualne pokemony. Albo to widzisz, albo jesteś daleko od Boga.