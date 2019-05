100 mld na zdrowie? Minister Szumowski punktuje obietnice Schetyny!

O 60 miliardów złotych wzrosną wydatki na zdrowie do 2024 roku dzięki ustawie 6 procent. - Dziś wydajemy około 100 miliardów, za rządów PO-PSL było to 80 miliardów - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Mamy ogromny wzrost nakładów, który powinien realnie i bardzo szybko poprawić sytuację w ochronie zdrowia - dodał.



Odnosząc się o zapowiedzi Koalicji Europejskiej, że w razie przejęcia władzy zamierza wynegocjować o 100 miliardów euro dofinansowania unijnego więcej, niż rząd PiS, minister Szumowski przypomniał, że w poprzedniej perspektywie unijnej wynegocjowana przez komisarz Elżbietę Bieńkowską kwota, jaka została przeznaczona na zdrowie - to 6,5 miliarda złotych.