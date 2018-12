100 lat temu w Wielkopolsce zbudowano Rzeczpospolitą

Jak wskazał premier, nie było to powstanie "tylko" wielkopolskie, to był zryw "o całą Polskę", który pomógł "budować Rzeczpospolitą" i ostatecznie ją zbudował.

Powstanie wielkopolskie wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 1918 r. . Do końca roku Polakom udało się zdobyć większą część stolicy Wielkopolski. Ostatecznie Poznań został wyzwolony 6 stycznia, kiedy to przejęto lotnisko Ławica, a do połowy stycznia udało się wyzwolić znaczną część regionu. Potwierdził to podpisany przez Niemcy i państwa ententy rozejm w Trewirze z 15 lutego 1919 r. Front wielkopolski został wówczas uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ukoronowaniem zwycięstwa był Traktat Wersalski z 28 czerwca 1919 r., na mocy którego niemal cała Wielkopolska powróciła do naszego kraju.