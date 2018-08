100 lat Robert! Dziś 30 urodziny Roberta Lewandowskiego

Piłkarki fenomen, czołówka światowa, lider Reprezentacji Polski - tak w skrócie można opisać Roberta Lewandowskiego. Najlepszy Polski piłkarz obchodzi dziś 30. urodziny.

Urodził się 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Lata młodości spędził w podwarszawskim Lesznie. Tam też rozpoczął pierwsze przygody ze sportem.

Jako piłkarz miał "mocno pod górę". Jeszcze w wieku juniorskim został odrzucony przez warszawską Legię. Przeszedł do 2 ligowego Znicza Pruszków i już po kilku tygodniach okazał się świetnym napastnikiem.

Fenomenalny, mogłoby się wydawać sezon, przyniósł mu transfer do Lecha Poznań, z którym zdobył mistrzostwo Polski.

Świetna postawa pozwoliła na transfer do Bundesligi. Najpierw do Borussi Dortmund później Bayernu Monachium, z którym to bije kolejne rekordy. Obecnie jest m.in. najlepiej opłacanym piłkarzem zagranicznym w całej lidze.

Dziś w dniu 30. urodzin życzymy Robertowi jeszcze większej ilości goli, szczególnie w polskiej kadrze.

mor/SportoweFakty/Fronda.pl