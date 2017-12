10 szokujących faktów na temat pornografii!

Przemysł pornograficzny

1. Według Websense (amerykańska firma z San Diego w Kalifornii, specjalizująca się w oprogramowaniu zapewniającym internetową kontrolę treści – przyp. tłum.) liczba stron pornograficznych wzrosła z 88.000 w 2000r. do prawie 1,6 mln. w 2004r.

2. W roku 2002 ukazało się 11.300 filmów twardej pornografii głównego nurtu, w tym samym czasie Hollywood wypuściło 470 produkcji filmowych.

Pornografia i aktor

3. Znany aktor pornograficzny, Rocco (600 filmów i 3.000 kobiet) powiedział: „Każdy profesjonalista w tej branży ma opryszczkę narządów płciowych, mężczyzna czy kobieta”.

4. Tanya Burleson wyznała: „Faceci leją cię po twarzy. Jesteś gwałcona. Wnętrzności wylewają się z ciebie. To się nigdy nie kończy. Patrzą na ciebie jak na przedmiot – nie jak na człowieka, który ma duszę. Ludzie sięgają po narkotyki, bo nie potrafią poradzić sobie z tym jak są traktowani”.

Pornografia a jej odbiorca

5. Badania na 400 użytkownikach internetu przeprowadzone w 2005r. wykazały znaczące powiązania między używaniem pornografii a poczuciem samotności.

6. Badania na młodzieży pomiędzy 10 i 17 rokiem życia, przeprowadzone w 2005r., udowodniły że istnieje istotny związek pomiędzy częstym oglądaniem porno a poczuciem samotności i depresją.

7. Meta-analiza (badanie porównawcze) 46 badań opublikowanych od 1962 do 1995r. porównująca całkowitą próbkę 12.323 ludzi, doprowadziła badaczy, którzy ją prowadzili do wniosku, że używanie pornografii znacząco zwiększa ryzyko:

- rozwoju dewiacyjnych zachowań seksualnych (wzrost ryzyka o 31%)

- popełnienia przestępstw na tle seksualnym (wzrost ryzyka o 22%)

- zaakceptowania „mitu sprowokowanego gwałtu” („rape myth” – przekonanie o winie ofiary, która sama sprowokowała gwałciciela – przyp. tłum.).

Pornografia a rodzina

8. Według socjolog Jill Manning badania wskazują, że konsumpcja pornografii ściśle związana jest z następującymi 6 trendami (pośród wielu innych):

- zwiększa ryzyko poważnych kryzysów małżeńskich, a także ryzyko separacji i rozwodu,

- zmniejsza zażyłość i intymność małżeńską oraz satysfakcję seksualną,

- zwiększa ryzyko zdrady małżeńskiej,

- zwiększa „apetyt” na graficzny (wizualny) rodzaj pornografii oraz aktywność seksualną kojarzoną często z okrutnymi, nielegalnymi lub niebezpiecznymi praktykami,

- deprecjonuje monogamię, małżeństwo i wychowanie dzieci,

- zwiększa ryzyko kompulsywnych zachowań seksualnych.

Korelacje psychologiczne

9. Neurolog Serge Stoleru ustalił , że nadmierna ekspozycja na bodźce seksualne pozbawia upośledza reakcje seksualne normalnych, zdrowych młodych mężczyzn.

10. Według artykułu opublikowanego w „Psychology Today” (Marnia Robinson & Gary Wilson, “Porn-Induced Sexual Dysfunction: A Growing Problem”) nadmierna konsumpcja pornografii może prowadzić do problemów z erekcją.

Bibliografia (numery odpowiadają poszczególnym punktom):

1. Jennifer Davies and David Washburn, “San Diego’s adult entertainment goes uptown, upscale and online (first of two parts),” Union Tribune, Oct. 18, 2004.



2. Paul Keegan, “Prime-time porn borrowing tactics from the old Hollywood studios, Vivid Entertainment has ditched the plain brown wrapper and is taking the multibillion-dollar sex-film industry mainstream,” Business 2.0 Magazine, June 1, 2003.



3. Shelley Lubben, “Ex-porn star tells the truth about the porn industry,” Breaking Free, Oct. 28, 2008.



4. Ibid.

5. Vincent Cyrus Yoder, Thomas B. Virden III, and Kiran Amin, “Internet Pornography and Loneliness: An Association?” Sexual Addiction & Compulsivity 12 (2005): 19-44.

6. Michele L. Ybarra and Kimberly J. Mitchell, “Exposure to Internet Pornography among Children and Adolescents: A National Survey,” CyberPsychology & Behavior 8 (2005): 473-486.

7. Manning, “Hearing.”

8. Jill Manning, “Hearing on pornography’s impact on marriage & the family,” U.S. Senate Hearing: Subcommittee on the Constitution, Civil Rights and Property Rights, Committee on Judiciary, Nov. 10, 2005.

9. Judith Reisman, “The impotence pandemic,” WorldNetDaily. Sept. 27, 2007.

10. Marnia Robinson & Gary Wilson, “Porn-Induced Sexual Dysfunction: A Growing Problem,” Psychology Today. Jan. 31, 2013.

Matt Fradd

Tłum. Teofila Bepko