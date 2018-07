10 były dyrektorów sądów oskarżonych! Przywłaszczyli prawie 30 mln zł?

Prokuratura Krajowa poinformowała, że do sądu trafił akt oskarżenia wobec 10 byłych dyrektorów sądów. Według śledczych mieli oni przywłaszczyć prawie 30 mln zł działając na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

"Sprawa Sądu Apelacyjnego w Krakowie jest symboliczną sprawą, taką wizytówką tego, co działo się w czasach PO. Dlatego, że w jednym z sądów funkcjonowała - wszystko na to wskazuje - zorganizowana grupa przestępcza" - mówi wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Wójcik.

Według przedstawiciela MS "w głowie nie mieści się", aby w jakimkolwiek innyme europejskim kraju działała grupa przestępcza złożona z ludzi pracujących w sądzie.

"My wszyscy na tym traciliśmy. Tego w życiu nie był w żadnym kraju, że zorganizowana grupa przestępcza funkcjonowała w sądzie. I to w jednym z najważniejszych w Polsce. To było w czasach Platformy Obywatelskiej" - przypomniał Wójcik.

Według prokuratorów oskarżeni przyjmowali korzyści finansowe od 47 tysięcy złotych, aż po co najmniej 230 tysięcy. "Najaktywniejszy" miał być Jacek G. z Sądu Okręgowego w Tarnowie (231,5 tys. zł łapówki oraz telefon komórkowy wart ponad 3 tys. zł).

mor/PAP/Fronda.pl