10 błędów popełnianych przy szukaniu drugiej połówki

reklama

reklama

Na podstawie uwag przyjaciół - chrześcijańskich singli i własnej córki, J. Lee Grady stworzył listę 10 najczęściej popełnianych błędów, jakie samotni wierzący popełniają, szukając tej właściwej osoby.

1. Desperacja w poszukiwaniu relacji

"Niektórzy single zaczynają wariować, kiedy stuknie im 25 lat. Przestają ufać Bogu i zaczynają pełne napięcia poszukiwania partnera/-ki. Moja przyjaciółka Nicole, mówi że zna kobiety, które tak rozpaczliwie szukają swego księcia, że zakochują się natychmiast w każdym facecie, który zaprosi je na randkę

2.Zbytnia wybredność

"Niektórzy single czekają aż doskonała istota ludzka zmiecie ich z nóg. Wybredni faceci chcą dziewczyny, która mogłaby wystąpić w kostiumie kąpielowym w jednym z popularnych magazynów. Z kolei niektóre chrześcijanki oczekują duchowego giganta, który modli się cztery godziny dziennie. Bądź realistą. Bez względu na to, z kim będziesz się spotykać, ta osoba będzie miała wystarczającą liczbę wad w stosunku do twoich".

3. Nierozwijanie zdrowych relacji z płcią przeciwną

"Nieraz chrześcijańcy single znajdują się pod zbyt dużą presją, by znaleźć parę. Zwłaszcza jeśli chodzą na zajęcia biblijne uznawane za fabryję małżeństw. Ciężko jest im w takim szybkowarze. Rozluźnijcie się i szukajcie przyjaciela. Nie patrzcie na każdego kolegę czy koleżankę jako potencjalnego małżonka/małżonkę.

4. Pozwalanie, by inni kontrolowali twoją relację.

Przyjaciele z kościoła zazwyczaj chcą dobrze, ale niektórzy nie rozumieją, że nie należy się wtrącać. Zaczynają, jak to określam "proroczo się mieszać", rzucając wskazówki, manipulując tobą, byś z kimś się spotkał albo naciskają, byś ożenił się z kimś, z kim wcale nie chcesz być. Niech sam Bóg prowadzi cię w każdej osobistej sferze twojego życia.

5. Ignorowanie granic

Niektóre chrześcijańskie pary są skrajnie naiwne, jeśli chodzi o siłę romantycznej więzi. Nie zdają sobie sprawy z tego, że uczucia potrafią zwiększyć się z zera do 150 na godzinę wciągu kilku sekund, a ten jeden pocałunek może doprowadzić do stosunku seksualnego, jeśli nie masz na stałe wciśniętego hamulca bezpieczeństwa. Jeśli spotykacie się na randkach, musicie znać swoje granice. Rozmawiaj ze swoim narzeczonym.narzeczoną i zobowiąż się do pozostania w czystości. Nie bądź głupi. Nie przduchawiaj swojego pożądania i nie sugeruj że pójdziecie do jej mieszkania, żeby się pomodlić. Nie czekaj na określenie tego, co wychodzi poza granice, aż do chwili, gdy na ziemię spadną ubrania.

6. Randki misyjne

Nikdy nie rozpoczynaj romantycznej relacji z facetem czy dziewczyną, która nie jest wierząca. Chrześcijanie, którzy tak robią, zazwyczaj usprawiedliwiają się słowami "wiem, że go/jej zmienię". Dzieje się jednak coś odwrotnego. To niewierzący cię zmienią.

7. Brak zdrowej pewności siebie

Niektórzy faceci, których znam, są w stanie duchowego zawieszenia, jeśli chodzi o spotykanie się z płcią przeciwną. Mogą podziwiać dziewczynę z oddali, ale nie potrafią zebrać nerwów, by przełamać lód i rozpocząć rozmowę. Jeśi chcesz znaleźć żonę, to nie stój w miejscu aż stuknie ci czterdziestka. Rozwiń w sobie pewną zdrową agresję.

8. Oczekiwania, że osoba z którą się spotykasz "naprawi cię"

Bóg chce by single niezachwianie oddali się Jezusowi. Tymczasem zbyt często spodziewamy się, że to inni ludzie przyniosą nam wewnętrzne spełnienie, które daje tylko Chrystus. Wielu singli wpada w płapkę znalezienia dziewczyny czy chłopaka, by ta osoba uzdrowiła rany spowodowane przez traumę z dziedziństwa, rozwód rodziców itp.

9. Duchowe zadręczenie

Spotkałem w kościele facetów, którzy regularnie jeżdżą pod domy dziewczyn, obserwują ich ruchy, i trollują na ich profilach Facebookowych. To okropne. Jeśli musisz skradać się niczym prywatny detektyw, by pójść na randkęm to potrzebujesz nowej strategii. Jeśli kobieta mówi ci, że nie chce z tobą się umówić, to uszanuj jej decyzję i idź dalej. Nie rozwijaj w sobie niezdrowej obsesji.

10. Niedostrzeżenie duchowego drapieżnika

Pewna moja przyjaciółka, singielka, powiedziała że umówiła się z mężczyzną, który prowadzi w kościele seminarium finansowe. Ponieważ został zaproszony do nauczania, wyszła z założenia, że jest człowiekiem z charakterem. Tymczasem on starał się zaciągnąć ją do łóżka na pierwszej randce. Szybko okazało się, że jest pozerem. Strzeż się wilków. Musisz chodzić w duchu, jeśli chcesz chronić swoją czystość i zachować siebie dla właściwej osoby.

mm

Źródło: www.chnnews.pl

20.11.2016, 11:49