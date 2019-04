1 września Trump ogłosi budowę baz USA w Polsce?

„Fort Trump przyspiesza” - tytułuje swój artykuł „Rzeczpospolita” informując o możliwej wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa, który miałby się pojawić w Polsce 1 września. Trump ma się skłaniać ku tej dacie, kiedy to miałby ogłosić wzmocnienie sił USA

„Rokowania między Warszawą i Waszyngtonem nabierają tempa” - pisze Jędrzej Bielecki na stronach internetowych „Rzeczpospolitej”. Amerykanie mają też rozważać zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do Białego Domu w połowie czerwca.

Wtedy to obaj prezydenci mieliby podjąć raz jeszcze temat amerykańskich baz wojskowych w Polsce i jeśli dojdzie do porozumienia, Trump najpewniej ogłosi ich budowę na terenie Polski. Miałoby to zostać ogłoszone w trakcie uroczystości związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. „Rzeczpospolita” dla potwierdzenia informacji podkreśla, że opiera je na trzech niezależnych od siebie źródłach.